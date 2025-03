Lanazione.it - Un portale per raccontare il futuro dei borghi del Casentino

Arezzo, 7 marzo 2025 – Unperildeidel. I Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo hanno unito le forze per dar vita al progetto Viviche nasce perla bellezza, la varietà e le opportunità offerte dai rispettivi territori, con l’obiettivo di attrarre nuovi turisti e di incrementare l’attrattività residenziale per contrastare l’esodo demografico. Il cuore di questo percorso congiunto è ilwww.vivi.it che offre una finestra per presentare le diverse attività proposte a livello locale ma anche per condividere le opportunità abitative e lavorative, provando così a invertire il recente trend di spopolamento dei piccoliche ha interessato soprattutto i più giovani. Le azioni intraprese nel corso degli anni hanno limitato questo fenomeno nei due Comuni coinvolti nel progetto, ma comunque Chiusi Della Verna e Ortignano Raggiolo hanno registrato rispettivamente un -4,33% e un -1,49% nel proprio bilancio demografico tra il 2011 e il 2019.