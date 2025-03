Liberoquotidiano.it - "Un pazzo guerrafondaio". Macron minaccia Putin? Tecce lo smaschera così | Video

L'Europa torna a riarmarsi. Ladi Vladimirha convinto l'Ue, Ursula von der Leyen e altri leader europei a prendere le misure necessarie per scongiurare un'eventuale invasione nel continente dello zar. E, soprattutto, per raggiungere l'obiettivo esplicitato dalla presidente della Commissione europea: "Raggiungere la pace con la forza". Emmanuel, però, ha subito alzato i toni, paventando al popolo francese una possibile invasione il pericolo di un'invasione della Russia a Parigi. Il ministro degli esteri del Cremlino Lavrov, per queste sue affermazioni, lo ha paragonato a Hitler e Napoleone. Il motivo? Entrambi hanno tentato di conquistare Mosca, senza successo. A L'Aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, si è parlato a lungo della delicata situazione europea.