Ilrestodelcarlino.it - Un patrimonio da salvare. Si restaura la nostra storia. Quasi tre milioni dal governo tra Arco di Traiano e porto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lanon si cancella ma va sempre "ta", affinché un’opera mantenga la bellezza di un tempo. Ne è ben a conoscenza il ministero della Cultura, che a fine gennaio ha dato il via libera allo stanziamento delle risorse economiche nel Fondo per la tutela delculturale, nel periodo 2025-27. Con l’obiettivo di mettere in sicurezza ere "beni di valore archeologico, storico, artistico e architettonico". Da Roma, in tutte le regioni d’Italia, arriveranno così proventi per 520di euro: 130entro fine 2025, 150nel 2026 e 240fra due anni. In provincia di Ancona, saranno 11 le aree oggetto di lavori, per un totale didi euro che saranno investiti rispetto agli oltre 7dedicati per l’intera regione: sette nella città di Ancona, tre in provincia (a Fabriano, Arcevia e Senigallia) mentre la rimanente, dedicata a tutti i comuni marchigiani e dal valore di 300mila euro, riguarda "la mappatura dei depositi d’archivio, con annessa ricognizione della documentazione interessata, e lo scarto di quelli i cui strumenti di corredo risalgono agli anni 60".