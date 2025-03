Ilfoglio.it - Un nome che lega Franz Kafka ai Beatles

Nel 1967 furono pubblicate le lettere a Felice Bauer, e la conoscenza dine fu sconvolta. Se mai fossero pubblicate – è pressoché impossibile – le lettere di Felice a lui, potrebbe venirne un effetto altrettanto dirompente. Quell’unilaterale carteggio, centinaia di lettere in cinque anni, dal 1912 al 1917, è fatto per suscitare, specialmente nel lettore maschio, un’idea mediocre e infastidita della destinataria. “Cosa aveva di straordinario questa donna? Dopo averci pensato a lungo direi: proprio nulla” – così a suo tempo Rodolfo Paoli, che di K. è stato fra i migliori traduttori. Dopo due matrimoni mancati con K., Felice Bauer nel 1919 si era più tranquillamente sposata con un impiegato di banca, e aveva avuto due figli. Nel 1931 riparò dalle persecuzioni antisemite in Svizzera, e cinque anni dopo negli Stati Uniti, continuando a custodire le lettere.