Un mostro a 64 squadre: la nuova delirante idea per il Mondiale di calcio 2030 che la Fifa vuole "approfondire"

Un nuovopotrebbe divorare il: è ila 64dell’edizione, quella che celebrerà il centenario, a un secolo esatto dalla sua creazione, Uruguay 1930. Non bastavano le 48 nazionali del format che sarà inaugurato nel 2026 in Usa-Canada-Messico (con l’aria che tira, tra dazi e minacce di fare del paese degli aceri il 51esimo stato a stelle e strisce, ci sarà da divertirsi) e le sei sedi su base intercontinentale (Spagna, Portogallo e Marocco gli organizzatori ufficiali, più tre partite in Argentina, Paraguay e Uruguay): laè quella di una formula “eccezionale” con 64 finaliste. In pratica, poco meno di un terzo delle 211 federazioni affiliate alla.La proposta, svelata dal New York Times, è stata lanciata da Ignacio Alonso, presidente della federuruguaiana, durante la riunione del Consiglio delladel 5 marzo.