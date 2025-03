Ilrestodelcarlino.it - Un mese nel segno delle donne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione della ricorrenza internazionale della giornata della donna dell’8 marzo, a San Mauro Pascoli si terranno attività e appuntamenti culturali durante tutto ildi marzo. Fino a domani l’associazione Proloco Aisém di San Mauro Pascoli, in collaborazione con Agedo, organizza una vendita di biscotti solidali il cui ricavato verrà devoluto allo sportello antiviolenza "Alba" dell’Unione Rubicone e Mare. Il pacco di biscotti da 450g al prezzo di 5 euro è acquistabile presso l’edicola Zia Monica e presso numerose parrucchiere del paese. Info tel. 333-6415404. Stasera alle 20 serata danzante presso il centro sociale "I sempra Zovan" in piazza Berlinguer. Serata di festa aperta a tutti, con musica, ristoro e omaggio floreale per tutte lepresenti. Domani alle 21 "E non finisce mica il cielo" presso la chiesa parrocchiale di San Mauro Pascoli in piazza Battaglini, storie al plurale femminile in musica e parole.