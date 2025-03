Lanazione.it - Un giardino in ricordo di Paul Harris, fondatore del Rotary International

Firenze, 7 marzo 2025 - Da oggi Firenze ha undedicato adelClub. Si tratta dell’area verde confinante con lo stadio di atletica Ridolfi e con accessi da largo Gennarelli e da viale Malta. La cerimonia si è svolta stamani con la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessora alla Toponomastica Caterina Biti e del presidente delClub Firenze Simone Ferri Graziani. “L’intitolazione di questoè un modo per ricordare una persona che con grande lungimiranza capì come l’impegno delle persone può fare la differenza e anche per dire grazie ai tanti rotariani fiorentini che svolgono attività importanti per la nostra città. Per questo come Amministrazione abbiamo accolto la richiesta del Club di Firenze che da poco ha superato il bel traguardo dei cento anni” dichiara l’assessora Biti.