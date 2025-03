Un bel giallo dal lungo respiro letterario 

Leggi su Ildenaro.it

di Piero Antonio TomaSarà perché siamo abituati ad avere fra le mani romanzi gialli o polizieschi spesso più incalzati da azioni o colpi di scena che da approfondimenti, che le circa 300 pagine di Ilaria Ferramosca, ci prendono per la loro piacevole, intensa e originale letteratura. Sono dissemiate da viaggi nella psicologia dei suoi protagonisti, nella descrizione di luoghi fra mare e terra del Salento, nelle ipotesi più inverosimili che finiscono per non esserlo più. E soprattutto nelle prime pagine che si fingono come premessa e che invece sono il vero, incredibile epilogo del libro. L’autrice è già nota come una affermata sceneggiatrice di graphic novel tradotti anche all’estero. E percorrendo le scritture illustrate si possono spiegare alcune caratteristiche di questo romanzo come la tenacia suppletiva con la quale procedono le indagini.