Secoloditalia.it - Un archivio in rete per le testimonianze dell’Esodo: le pagine strappate diventano patrimonio condiviso

Leggi su Secoloditalia.it

È grande la soddisfazione di Fratelli d’Italia per il finanziamento di un milione di euro assegnato dal Ministero della Cultura per il triennio 2025-2027 per salvaguardare e mettere intutto il materiale degli archivi relativi alla storia della Venezia Giulia, di Trieste, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia del XX secolo. Ad occuparsene l’accordo siglato tra l’Centrale dello Stato e l’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea.Uninper conoscere la storia«Si tratta di un notevole passo in avanti per conoscere in particolare la storiaraccogliendo il materiale degli esuli istriani, fiumani e dalmati che negli anni 1946-47 sono stati costretti ad abbandonare la propria terra per distribuirsi su tutto il territorio nazionale», ha affermato Alessandro Amorese, capogruppo di FdI in Commissione Cultura alla Camera, che assieme al senatore Roberto Menia e a Marino Micich, direttore dell’Museo Storico di Fiume, ha lavorato a questo importante progetto.