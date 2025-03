Ilfattoquotidiano.it - Un altro morto per morbillo negli Stati Uniti: era un adulto non vaccinato del New Mexico

C’è un secondo decessoper, a dieci anni dall’ultima morte nel Paese a causa di uno dei virus tra i più contagiosi. Dopo quella di un bambino in età scolare in Texas la scorsa settimana, unnon– ha riferito il dipartimento della Salute del Nuovo Messico – è risultato positivo alla malattia dopo la sua morte. Domenica, sulla scia di questo grande focolaio – che finora ha registrato circa 160 casi – e del primo decesso, il segretario della Salute Robert F. Kennedy Jr. – noto per le sue posizioni no-vax – ha scritto in un editoriale che “i vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal, ma la comunità e le persone che per motivi medici non possono farlo in prima persona”. Nonostante gli esperti dei Cdc continuino a ripetere che “la miglior difesa è il vaccino” e che “ilnon esiste alcun antivirale specifico”, il ministro di Trump ha espresso pesanti dubbi sulla sicurezza dei sieri per i bambini e ha di recente cancellato un paio di riunioni di esperti federali sulle vaccinazioni.