Lecceprima.it - Un acquario di stelle

Leggi su Lecceprima.it

SANT'ANDREA (Melendugno) - “Mi chiamo Damiano, chimico analitico di professione, con la passione per la fotografia. Trasferito nel magico Salento per lavoro, da 2 anni. E da allora ne sono rimasto totalmente conquistato ed innamorato di questa terra. La serata, in cui è stata scattata la foto, è.