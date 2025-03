Rompipallone.it - Ultim’ora Juve: pronti 60 milioni per un top della Serie A, assalto in estate

Dopo la vittoriacontro l’Hellas Verona in campionato, è tornato il sorriso sul volto dei tifosi bianconeri che ora vogliono sognare in grande.Le sempre più frequenti battute d’arresto di Atalanta, Inter e Napoli hanno catapultato laa soli sei punti dal primo posto. Lo scontro diretto contro l’Atalanta adesso diventa molto più interessante e allettante per la dirigenza bianconera. La Vecchi Signora deve obbligatoriamente entrare in Champions League. Ma se dovesse esserci anche solo un minimo spiraglio per lo Scudetto, i bianconeri non esiteranno di certo a provarci.Thiago Motta, dal suo canto, spera di poter essere riconfermato sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione. Per la quale, però, saranno necessari diversi rinforzi, viste le emergenze che hanno complicato fin troppo la strada fino ad ora percorsa dalla sua squadra.