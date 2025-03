Quotidiano.net - UKAEA ed Eni collaborano per avanzato impianto di fusione a Culham

The United Kingdom atomic energy authority (), l'organizzazione nazionale del Regno Unito responsabile della ricerca e sviluppo sostenibile dell'energia da, ed Eni, hanno siglato un accordo di collaborazione per condurre attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'energia da, che avvia in primo luogo la realizzazione dell'più grande eal mondo per la gestione del ciclo del trizio, combustibile chiave nel processo di. L', sarà localizzato nella sededi(Oxfordshire, Regno Unito) e sarà completato nel 2028. Lo annuncia il gruppo energetico in una nota. L'-Eni H3AT, spiega la nota, è progettato per essere un centro d'eccellenza mondiale che offrirà all'industria e al mondo accademico l'opportunità di studiare soluzioni innovative per processare, stoccare e riciclare il trizio.