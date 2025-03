Casertanews.it - Ufficio postale chiuso una settimana: bisognerà recarsi nel comune vicino

Leggi su Casertanews.it

per una. Da oggi, 7 marzo, le poste di via S. Marco a Castel di Sasso rimarranno chiuse per consentire agli addetti di eseguire lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto "Polis - La casa dei servizi di cittadinanza digitale".L'rimarrà.