Ue, Salvini "I fondi di coesione non servono per comprare missili"

MILANO (ITALPRESS) – "Idia sviluppare i nostri territori, al Sud ma non solo al Sud;a dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese, nonpero carri armati." Così il Ministro dei trasporti Matteoa margine del Convegno 'Il nuovo codice della strada: come sta cambiando la cultura della sicurezza stradale in Italia' sulla possibilità di utilizzare idiper finanziare il riarmo.