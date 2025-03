Lapresse.it - Ue, Renzi: “Meloni camaleontica, va a Bruxelles ma scappa dal Parlamento”

“Con Giorgiaè difficile dare giudizi perché è da tre mesi chedal. Ieri è andata al Consiglio europeo ma non è voluta venire prima in aula sulle questioni di politica internazionale. Una volta stava con Putin, poi con Biden, poi è diventata per Trump. Ora rischia di tornare al punto di partenza. E’ complicato dare un giudizio su una persona che è, ha mille facce e forse non ne ha nessuna e questo è il problema”. Così il leader di Italia Viva Matteocommentando, con i cronisti in Senato, la presenza della premier aper il Consiglio europeo di ieri.