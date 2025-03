Lapresse.it - Ue, il Consiglio approva piano per Ucraina senza Orban. Via libera a ReArm Europe

Leggi su Lapresse.it

Si è concluso giovedì sera ilo straordinario a Bruxelles sul riarmo e l’, che hato unin 5 punti per Kiev, firmato da 26 paesi ma non dall’Ungheria. Viaalvoluto dalla presidente della Commissione von der Leyen. von der Leyen: “Proposta legislativariarmo entro 20 marzo“L’Europa sta affrontando un pericolo chiaro e attuale, ed è per questo che oggi ho presentato ai leader ilper dare all’Europa la capacità militare di cui ha bisogno per affrontare le minacce odierne. Potrebbe mobilitare fino a 800 miliardi di euro, e si tratta di assumerci maggiori responsabilità per la nostra sicurezza, perché l’urgenza è reale. Abbiamo convenuto che, con il sostegno dei leader, la Commissione presenterà prima del prossimoo, ilo ordinario di marzo (20-21, ndr), le proposte legislative dettagliate”.