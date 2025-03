Iltempo.it - Ucraina, Trump: "Valuto sanzioni alla Russia fino al cessate il fuoco"

Dopo lo scontro in mondovisione tra Donalde Volodymyr Zelensky e il dietrofront del secondo, che si è detto riconoscente e consapevole del sostegno sempre offerto dagli Stati Uniti al suo Paese nel corso dei tre anni di guerra, il presidente Usa sta "fortemente considerando" l'idea d'imporre nuove duree dazi sullaal raggiungimento di unile di un accordo di pace in. Lo ha detto lo stesso capo della Casa Bianca in un messaggio sul suo social Truth, osservando come lastia continuando a "martellare" l'sul campo di battaglia in un momento in cui sono in corso colloqui per arrivare a una tregua. Il messaggio, nel quale si parla espressamente di possibilibancarie contro la, si conclude con un appello a Mosca e Kiev: "Sedetevi attorno al tavolo ora, prima che sia troppo tardi".