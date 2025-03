Lapresse.it - Ucraina: Trump, valuto sanzioni a Russia fino ad accordo cessate il fuoco

Milano, 7 mar. (LaPresse) – “Considerando il fatto che lasta assolutamente ‘martellando’ l’sul campo di battaglia in questo momento, sto prendendo in considerazione la possibilità di imporrebancarie,e dazi su larga scala allaa quando non verrà raggiunto undiile difinale sulla pace. Allae all’: venite subito al tavolo, prima che sia troppo tardi. Grazie!!!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donaldsul social Truth.