Ucraina Trump parla a sorpresa | È più facile trattare con la Russia Putin sarà generoso Zelensky? Deve dimostrarmi che vuole la pace

Leggi su Open.online

«Credo a Vladimir. Trovo che sia molto più difficilecon Kiev, e loro non hanno le carte», così il presidente americano Donaldha riportato in equilibrio il discorso sulla guerra in, dopo che stamattina aveva criticato duramente laper i continui bombardamenti. Un attacco che poi, però, ha ribadito: «Mosca sta continuando a martellare l’. Settimana prossima ci incontreremo con la delegazione di Kiev in Arabia Saudita e discuteremo della». Un tavolo di trattative in cui, assicura,anche laa dover fare passi indietro: «Per quanto riguarda le trattative, è molto più semplicecon la, il che è strano perché hanno tutte le carte in mano. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui, penso chemolto piùdi quanto dovrebbe esserlo».