Ucraina, Salvini: "Governo compatto, quel matto di Macron parla di guerra nucleare"

Il giorno dopo il consiglio Ue sul riarmo e l’il vicepremier Matteo, rimarcando l’unità della maggioranza ma attaccando il presidente francese Emmanuel. “Sullain, “la linea delè compatta, non c’è nessuna ipotesi di invio di militari italiani. Non c’è nessuna ipotesi di usare i fondi di coesione invece che per sviluppare i territori per comprare armi. Vogliamo investire in sicurezza nazionale quindi, se serve comprare equipaggiamento e mezzi e personale per la Guardia costiera, per l’aviazione, per la Marina, per l’esercito, per la polizia e per i carabinieri, ben vengano, però l’esercito europeo comandato dadichedi, no, mai”, dice il leader della Lega, Matteo, a margine di un evento a Palazzo Lombardia.