Lapresse.it - Ucraina, massicci raid russi sulle infrastrutture energetiche

Le forze russe, nella notte, hanno lanciato missili verso diverse regioni dell’, prendendo di mira lee del gas in tutto il Paese. Lo ha affermato il ministro dell’Energia Herman Halushchenko, citato da The Kyiv Independent. Almeno due persone sono rimaste ferite nell’oblast di Poltava. Esplosioni sono state udite a Kharkiv. Intanto secondo la giornalista di Fox News Jacqui Heinric martedì si terra un incontro ad alto livello tra Stati Uniti eda Riad, in Arabia Saudita.