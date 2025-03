Lapresse.it - Ucraina, Macron: “Vogliamo per Kiev pace solida e duratura”

Leggi su Lapresse.it

laper l’e attraverso l’. Una, che garantisca la sovranità dell’e non sia un bonus per l’aggressore, né una capitolazione, né un cessate il fuoco senza garanzie”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuelin conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “La priorità è sostenere l’e il suo esercito nel brevissimo termine”, ha proseguito, illustrando nel dettaglio i piani degli Stati membri. “Nel 2025 l’Ue erogherà all’30,6 miliardi di euro, finanziati dagli interessi sui beni russi congelati”. “L’idea è di procedere verso una tregua che permetta di misurarla e verificarla”, ha spiegato. “Una tregua nell’aria, in mare e sulle infrastrutture civili, che possa consentire di discutere di cosa costituisca garanzia di sicurezza in senso lato, che vada dal rafforzamento dell’esercito ucraino alla presenza di forze europee o non europee in, fino ad altri tipi di garanzie”.