Ucraina | Kiev usa per prima volta jet francesi per respingere attacco russo

Milano, 7 mar. (LaPresse) – Per la, i cacciaMirage 2000 sono stati utilizzati dall’esercito ucraino perun massiccio. Lo ha fatto sapere l’Aeronautica militare delle Forze armate dell’in un messaggio Telegram. “Vale la pena notare che i caccia, arrivati insolo un mese fa, hanno preso parte per laalla risposta a unaereo nemico”, si legge nel messaggio. Nella notte, l’esercitoha lanciato contro l’67 missili di vario tipo (da crociera Kh-101/Kh-55cm, Caliber, balistici, antiaerei S-300, da aviazione guidata Kh-59/69) e 194 droni. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 100 droni e 34 missili. Inoltre, fino a dieci missili russi (non inclusi nelle statistiche di quelli abbattuti) non hanno raggiunto i loro obiettivi.