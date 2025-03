Lapresse.it - Ucraina: Kiev, interessati a proposta Meloni su articolo 5 Nato

Roma, 7 mar. (LaPresse) – L’sta lavorando con i partner italiani per chiarire i dettagli delladella premier Giorgiadi estendere l’5 dellaall’anche senza l’adesione formale di. Lo riferisce RBC Ukraine, citando il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi. Secondo Tykhyi, la parteaccoglie con favore la dichiarazione dicome parte della discussione sul fornire all’garanzie di sicurezza per la pace. “Siamo in contatto con i nostri partner italiani per comprendere i dettagli di questa”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri.