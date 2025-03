Quotidiano.net - Ucraina, il terribile ricatto di Kim Jong-un ai suoi soldati. Ecco perché i nordcoreani non si fanno catturare vivi

Roma, 7 marzo 2025 - Due disertorihanno svelato ildi Pyongyang per costringere imilitari a non lasciarsidalle forze ucraine nel Kursk. Secondo quanto riferito da Ryu Seong-hyeon alla ABC News, e ripreso da The Indipendent, icommilitoni preferiscono morire combattendo che essere fatti prigionieri, e nondisposti al massimo sacrificio per ubbidire a Kim-un, male autorità militari hanno minacciato di punire le loro famiglie inviandole in un campo di prigionia o peggio di fucilarle in pubblico. La versione dell'ex soldato, fuggito dal regime nordcoreano già nel 2019, ma ben informato su quanto succede in patria, è stata confermata da Pak Yusung, ex sergente e oggi ricercatore. Questo sarebbe anche il motivo delle alte perdite (Oltre l’impreparazione a una guerra moderna, ndr) e ilpochissimisarebbero stati catturatidalle truppe ucraine nel Kursk.