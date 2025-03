Secoloditalia.it - Ucraina, i nomi dei neonati ucraini ora si ispirano a temi “patriottici”: armi, eroi e desiderio di pace

Leggi su Secoloditalia.it

La guerra può influire molto sulla società che la vive e subisce, segnando la tradizione, la cultura e anche iche i genitori scelgono per i propri figli: stavolta è il caso dell’. Secondo il ministero della Giustizia ucraino, dal 2022 al 2025 nel Paese sono stati registrati 1.440connon convenzionali, alcuni di loro portano il nome deglinazionali, degli eventi o addirittura equipaggiamenti militari diventati simboli della resistenza all’esercito russo. Un’ondata di patriottismo prevedibile, dal momento che ideiriflettono da sempre la realtà e il tempo in cui vivono le persone: per questo motivo non c’è da stupirsi sulle scelte dei genitori.Patriottismo: ideicambiano dopo l’invasione russaStefania, ad esempio, è un nome diventato frequente dopo la vittoria della band musicaleKalush Orchestra all’Eurovision 2022.