Thesocialpost.it - “Uccisa così, dopo la colazione”. L’orribile verità su Liliana Resinovich: “Ha lottato”

Leggi su Thesocialpost.it

Sono emersi nuovi e inquietanti dettagli dalla seconda autopsia sul corpo di, che confermano ulteriormente che la morte della donna non fu un suicidio, come inizialmente ipotizzato, ma un omicidio. Durante l’autopsia, sono stati trovati sette campioni di formazioni pilifere sugli abiti di: quattro provenienti dai sacchetti di plastica che le erano stati posti sulla testa e altri quattro dalla zona pubica. Oltre a questi, sono state recuperate altre due formazioni pilifere dalla Polizia scientifica, che potrebbero appartenere a chi l’ha aggredita. Alcuni di questi peli, in particolare quelli dal pube, sono bianchi e diversi dal colore naturale dei capelli di Lilli, il che suggerisce l’esistenza di un’altra persona coinvolta. La possibilità di analizzare il DNA da questi campioni potrebbe finalmente portare all’identificazione dell’assassino, anche se la qualità del DNA disponibile potrebbe influire sulla riuscita dell’analisi.