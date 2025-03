Nerdpool.it - Two Point Museum – Recensione

Se state cercando un gestionale semplice e ben curato, adatto a tutti e divertente, Twoè il gioco che fa per voi. Nellaandremo ad analizzare il titolo sviluppato da TwoStudios (creatori dai precedenti TwoHospital e TwoCampus) e scoprirete come gestire il vostro museo. Ringraziamo SEGA per averci fornito il codice della versione PC (Steam).Il curatore di un museoTwopropone ai giocatori due esperienze di approccio: Campagna e Modalità libera; nella prima modalità, il giocatore avrà il compito di diventare un esperto curatore di musei, con vari obiettivi da completare, che il gioco procederà a proporgli, mentre nella Modalità Libera, il giocatore potrà costruire il suo museo senza limiti di budget ed immaginazione.Il GameplayIl gioco ci consente di costruire vari edifici per migliorare il nostro museo, e conseguentemente, dobbiamo cercare di attirare sempre più turisti in modo da generare più biglietti venduti (deciderete il prezzo della quota di ingresso) e scovare nuovi reperti in giro per il mondo, con un sistema molto intrigante.