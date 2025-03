Lanazione.it - Tutto pronto per la Bacialla Bike, tra le Granfondo storiche del calendario nazionale

Arezzo, 7 marzo 2025 –a Terontola per la 22esima edizione della, una delledelche quest’anno avrà il compito di inaugurare ben 3 challenge di respiroquali Coppa Toscana Mtb, Umbria Marathon e Maremma Tosco Laziale. Una grande attestazione di fiducia nei confronti del team organizzatore, il Ciclismo Terontola, che da sempre allestisce la gara che apre di fatto la lunga e ricca stagione delle prove toscane. Un’attestazione di stima che arriva anche dai praticanti stessi, considerando che sono oltre 400 coloro che hanno già dato la loro adesione ma altri sono attesi in quest’ultima settimana. Le adesioni si chiuderanno domani al costo di 25 euro per gli agonisti e 20 per i cicloturisti, poi sarà possibile ancora iscriversi versando 5 euro in più sabato dalle 15:00 alle 19:00 o domenica dalle 7:30 alle 9:30 presso la Palestra Comunale di Terontola, a 350 metri dalla partenza in Via Cino Marelli dove sarà posizionato anche l’arrivo.