Tutti pazzi per Ranieri, l'annuncio in diretta: "Raccolta firme, alla Roma a vita"

Il tecnico giallorosso convince, ancora una volta, sempre di più tifosi e non solo dopo la notte con l’AthleticLavola sulle ali di Angelino e Shomurodov, che ribaltano l’Athletic dopo il vantaggio di Inaki Williams. La squadra diporta a casa una vittoria meritata in un Olimpico pazzesco che ha stregato pure lo stesso Valverde. È solo il primo round della sfida, lo ha sottolineato lo stesso tecnico giallorosso, che però ha confermato una volta di più il suo lavoro incredibile dall’arrivo a novembre.e Shomurodov (LaPresse) – calciomercato.itLaera in un momento totalmente disastroso, in zona retrocessione e con prospettive scure anche in Europa. Con l’allenatore testaccino, dopo qualche partita di assestamento, è arrivata una serie positiva ancora aperta in Serie A (11 partite senza perdere) e un cammino in Europa League che può far sognare.