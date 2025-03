Sport.quotidiano.net - Tutti in sella a bici storiche. Domenica torna la ’Furiosa’

Ferrara si prepara a celebrare il decennale de ‘La Furiosa, la ciclostorica firmata Po River chedalle 9.30, con il suo incedere lento e suggestivo, trasformerà lacletta in un ponte tra passato e presente. Non è solo una gara, né una semplice pedalata: è un racconto collettivo che si snoda tra Ferrara, Copparo e Riva del Po, un’ode al viaggio senza fretta, alla bellezza del paesaggio, al respiro della storia. Le strade si riempiranno diclette d’epoca e ciclisti in abiti vintage, evocando il fascino di un tempo in cui la velocità era un dettaglio e l’essenza del viaggio risiedeva nella scoperta. La Furiosa non è solo sport, ma anche cultura, turismo sostenibile e gusto. "Prevediamo 200 iscritti suda corsae cioè fino al 1987 e ci si potrà iscrivere sabato ma anche la– spiega Simone Zannini della Po River –.