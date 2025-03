Linkiesta.it - Tutte le sfide del prosciutto

Leggi su Linkiesta.it

Saldo commerciale in attivo finalmente per il comparto italiano, grazie alle esportazioni e a una diminuzione delle importazioni, che secondo gli ultimi dati ISMEA hanno registrato un incremento più contenuto nell’ultimo anno, a causa di una decrescita dei prezzi delle materie prime agricole nostrane dopo l’impennata del 2022. Sono numeri, che è importante saper leggere per riuscire a valutare l’economia del nostro Paese e, soprattutto, capire se ci siano (e quali siano) margini di miglioramento, perché, nonostante l’andamento ottimista, non bisogna lasciarsi andare agli allori. In questo contesto si inserisce anche lo studio condotto da The European House – Ambrosetti (TEHA) per il Consorzio deldi San Daniele, presentato a febbraio in un incontro che ha voluto incrociare le riflessioni di produttori e distributori e che ha messo l’accento sull’importanza di alcuni prodotti, come appunto ildi San Daniele, proprio per la loro capacità di raccontare la cultura gastronomica italiana e di farsene quasi portabandiera.