Bresciatoday.it - Tutta la valle piange la scomparsa di Silvano Perini

Leggi su Bresciatoday.it

"La sua professionalità e il suo impegno per valorizzare il nostro territorio resteranno per sempre un esempio." Con questo commosso messaggio, la Miniera Marzoli di Pezzaze ha ricordato.Nato a Sarezzo nel settembre del 1955, si è spento giovedì 6 marzo, all'età di 69 anni. In.