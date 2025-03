Veneziatoday.it - Turista si accascia dopo la corsa, morto alla stazione di Mestre

Leggi su Veneziatoday.it

dilaper raggiungere il treno. Ha perso la vita, nel pomeriggio di venerdì 7 marzo, unstatunitense di 63 anni che si trovava in vacanza in laguna. Da quanto ricostruito, era appena salito a bordo di un treno che stava per partire quando si è.