Iodonna.it - Tumore, le parole per dirlo: perché non usare più la metafora del “guerriero”

Avere unnon vuol dire combattere una battaglia o una guerra. È unache andrebbe superata, per rispettare il diritto di chi sta male a sentirsi fragile, per nulla “vittorioso”. E non colpevole, soprattutto in caso di malattia incurabile. Ne abbiamo parlato con la Dottoressa Antonella Pace, medico Palliativista presso Unità di cure palliative Multimedica di Sesto San Giovanni. Prevenzione delal seno: gli esami da fare X Il messaggio del figlio di Eleonora GiorgiCome ha fatto notare uno dei figli di Eleonora Giorgi al funerale della madre, è ora di superare la retorica del malato di cancro come “guerriero”.