Tumore al colon retto campagna straordinaria di screening gratuiti in Toscana

Firenze, 7 marzo 2025 – Per chi non l’ha fatto, è ancora in tempo per lodelal color. Ispro, assieme alla Regione, ha lanciato unae il presidente dellaGiani e l’assessore al diritto alla salute Bezzini invitano ad approfittarne. “Nel combattere unla prevenzione e in questo caso una diagnosi precoce possono fare la differenza – sottolineano -. Approfittare degliofferti è importante”. Come fare il test Il test si può effettuare a casa, raccogliendo un piccolo campione di feci da mettere nella provetta e che poi sarà analizzato in laboratorio alla ricerca di eventuale sangue occulto, ovvero sangue non visibile a occhio nudo. L’esame è gratuito, non occorre alcuna dieta e la provetta si può ritirare e riconsegnare ad Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, presso le Asl e anche in alcuni punti vendita Coop.