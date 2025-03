Tuttivip.it - “Tu sei una…”. Vola di tutto al Grande Fratello, Jessica gliel’ha detto in faccia. E subito il caos

Leggi su Tuttivip.it

La puntata delandata in onda giovedì 6 marzo 2025 ha regalato momenti di alta tensione, trasformandosi in un vero e proprio campo di battaglia verbale tra i concorrenti. Al centro dell’attenzione, lo scontro feroce traMorlacchi e Chiara Cainelli, con la prima che ha sferrato un duro attacco all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una clip trasmessa in studio ha messo in evidenza alcuni atteggiamenti controversi della Cainelli, scatenando una reazione durissima da parte della cantante.Morlacchi non ha usato mezzi termini nel criticare Chiara, colpevole, a suo dire, di atteggiamenti seduttivi poco appropriati all’interno della Casa. “Non avrei nemmeno usato il termine ‘sgallettata’, ne avrei scelto uno ben più pesante. A te piace sedurre, non posso parlare apertamente in TV, ma sei un po’ profumiera”, ha dichiarato l’ex voce dei Gazosa, lasciando il pubblico e i coinquilini senza parole.