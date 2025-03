Quotidiano.net - Trump vuole smantellare il ministero dell’Istruzione, ma non è così semplice

New York, 7 marzo 2025 – Il prossimo provvedimento di Donaldil dipartimento dell'Istruzione, almeno secondo quanto scrivono i media Usa. Il presidente sarebbe infatti pronto a firmare un ordine esecutivo che incaricherebbe la neo-confermata segretaria all'Istruzione Linda McMahon di procedere in questo senso. Il nuovo inquilino della Casa Bianca non ha mai nascosto la sua intenzione di chiudere questo, ma per portare avanti la sua decisione ha bisogno di un atto del Congresso e di 60 "sì" al Senato, cosa improbabile dato che i repubblicani detengono solo 53 seggi. epa11945954 US President Donaldsigns an executive order in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 06 March 2025.signed executive orders to pause tariffs on USMCA trade from Canada and Mexico until 02 April 2025.