Tpi.it - Trump vuole negoziare un nuovo accordo sul nucleare con l’Iran: “Ho inviato una lettera all’ayatollah Ali Khamenei”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldunsulcone pertanto haunaalla Guida suprema della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali. L’annuncio è arrivato durante uno spezzone dell’intervista concessa dall’inquilino della Casa bianca alla giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, trasmesso oggi in anteprima per pubblicizzare la messa in onda integrale prevista domenica 9 marzo.Watch the latest video at foxbusiness.com“Ho detto: spero che negozierete, perché sarà molto meglio per”, ha spiegatoriferendosi a quanto scritto ai vertici del. “Penso che volessero ricevere quella. L’alternativa è che dobbiamo fare qualcosa, perché non possiamo permetterci un’altra potenza”, ha aggiunto.