Trump valuta sanzioni contro la Russia gli Usa sempre più insofferenti verso Putin

Come sta vivendo Mosca questi giorni turbolenti che stanno ridefinendo lo scenario della guerra in Ucraina? E, soprattutto, Vladimirintende rispondere alla ferma richiesta di Donalddi porre fine al conflitto? I vari fronti aperti riguardano principalmente il campo di battaglia, dove lacontinua a fare progressi, cercando di ottenere quanta più terra possibile; la crescente tensione con l’Europa, dove la propaganda del Cremlino intensifica le minacce in risposta alla recente approvazione da parte del Consiglio Ue del piano di riarmo proposto da Ursula Von der Leyen; e, infine, il rapporto con gli Stati Uniti, che resta una zona grigia che le dichiarazioni quotidiane dinon chiariscono affatto. Con un possibile colpo di scena che potrebbe peggiorare le cose: gli Usa, infatti, stannondo la possiblità di introdurre dazi nei confronti dellafino al cessate il fuoco con Kiev.