Liberoquotidiano.it - Trump taglia 400 milioni di dollari alla Columbia University. "E non è finita": stangata micidiale al tempio woke, le ragioni

Il terremoto è continuo. Inarrestabile. E quel terremoto risponde al nome di Donald: la sua amministrazione infatti ha deciso di recidere immediatamente 400diin fondi federali destinatidi New York. L'ateneo - uno dei templi del wokismo mondiale - è stato accusato di non aver adeguatamente tutelato gli studenti ebrei da episodi di antisemitismo durante le manifestazioni pro Palestina sul campus, manifestazioni seguite all'attacco di Israele a Gaza in risposta all'orrore del 7 Ottobre. "Questi tagli rappresentano la prima serie di azioni, ne seguiranno altri", scrivono in un comunicato stampa quattro agenzie federali, che denunciano "l'inazione di fronte alle persistenti molestie nei confronti degli studenti ebrei". La decisione arriva a soli cinque giorni dall'annuncio delle stesse agenzie, che avevano reso noto di essere in fase di valutazione per sospendere 51diin contratti con la New York Citye di rivedere l'idoneità dell'istituzione a ricevere oltre 5 miliardi diin finanziamenti federali.