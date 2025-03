Thesocialpost.it - Trump taglia 400 milioni alla Columbia University. “Gli studenti ebrei nel Campus non sono stati protetti”

L'Amministrazioneha deciso di sospendere contratti e sovvenzioni per un valore di 400di dollari, accusandola di non proteggere adeguatamente glie di non rispettare le leggi federali contro la discriminazione. La segretaria all'Istruzione, Linda McMahon, ha dichiarato che "le università devono aderire a tutte le normative federali sull'antidiscriminazione per poter ricevere finanziamenti federali", aggiungendo che laavrebbe mancato di adempiere a tale obbligo nei confronti degli.Il provvedimento è legato alle proteste pro–Gaza che lo scorso anno hanno animato ildell'università, una delle più prestigiose al mondo.