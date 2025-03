Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Sudafrica terribile con gli agricoltori, vengano da noi”. Così il tycoon ha fatto propria una battaglia personale di Elon Musk

Donaldtorna a mettere nel mirino ile spiana la strada alla cittadinanza negli Stati Uniti per tutti gliche “cercano di fuggire da quel paese per motivi di sicurezza”. Il paese africano, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth, “sta diventando, oltretutto con glidi lunga data del paese. Stanno confiscando la loro terra e le lororie, e fanno molto peggio di questo. Un brutto posto in cui stare in questo momento, e stiamo bloccando tutti i finanziamenti federali. Per fare un ulteriore passo avanti, qualsiasi agricoltore (con famiglia!) del, che cerca di fuggire da quel paese per motivi di sicurezza, sarà invitato negli Stati Uniti d’America con un rapido percorso verso la cittadinanza. Questo processo inizierà immediatamente!”.