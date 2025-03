Trump sempre più “ricattatore” ma l’Europa si sta riprendendo

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 4 marzo all’interno della rubrica SpigolatureLa “bella addormentata” (sonno troppo lungo per chi ha una voce primaria quanto a destini internazionali) si riscuote, si guarda intorno, emette un respiro che va lontano. Prende iniziative che possono contrastare prepotenze o forze muscolari dotate di eserciti massacratori, pretendenti di stravolgere, con aggressioni tutti i diritti internazionali. Qualcosa di questo “risveglio” arriva anche ae al suo comportamento schizofrenico così cedevole all’attrazione fascinosa verso Putin e duro nell’avversione verso l’Ucraina,e la civiltà occidentale.Nei primi giorni in cui si parlò di un tavolo per la pace, c’erano solo due sedie, pere Putin (o suo fiduciario).