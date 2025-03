Lettera43.it - Trump: «La Russia sta “martellando” l’Ucraina, valuto delle sanzioni per Mosca»

Leggi su Lettera43.it

Donaldha annunciato la possibilità di imporre nuoveeconomiche su larga scala alla, comprese misure bancarie e dazi, come condizione per arrivare a un cessate il fuoco e a una risoluzione definitiva del conflitto con. Il presidente ha espresso la sua posizione attraverso un messaggio su Truth, dichiarando: «Sulla base del fatto che lasta assolutamente “sul campo di battaglia in questo momento, sto seriamente prendendo in considerazionebancarie su larga scala e dazi sullafino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo di risoluzione finale sulla pace».ha poi esortato entrambe le parti a sedersi immediatamente al tavolotrattative, aggiungendo: «e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi.