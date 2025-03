Ilfattoquotidiano.it - Trump, il venditore, vuol tornare all’età dello schiavismo. L’Ue rinuncia a quella della pace

di Rosamaria FumarolaSe qualcuno aveva dei dubbi su cosa intendesse precisamente Donaldcon quel suo “make America great again” è probabile che un’ idea più precisa, dopo gli ultimi clamorosi fatti che lo hanno visto protagonista, se la sia fatta. I suoi elettori lo hanno votato infatti soprattutto sulla scorta dipromessa di far ril’America agli antichi fasti, garantendo una nuova età dell’oro.senz’altro è una figura straniante e non solo per le strategie che adotta. Ci saremmo aspettati da lui una politica spregiudicata, ma le scelte del tycoon sono state piuttosto quelle di un mercante, unil cui unico fine è “piazzare” qualcosa, non diversamente in fondo da un qualsiasi rappresentante di commercio. Come un rappresentante di commercio è disposto a tutto pur di realizzare l’affare e per farlo cambia continuamente le carte in tavola, assicurandosi di non perdere il compratore.