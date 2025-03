Lanotiziagiornale.it - Trump contro i Paesi Nato: “Non difenderemo chi non spende abbastanza in armi”

Gli Stati Uniti non difenderanno iche non spendonoper la difesa. Lo ha detto ieri il presidente Usa, Donald, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. “Già sette anni fa ho detto che nonchi non paga”, ha ricordato il presidente. Che ha poi aggiunto: “Il mio più grosso problema con l’Alleanza atlantica è che gli se gli Stati Uniti avessero un problema e si rivolgessero alla Francia o a qualche altro Paese che non nominerò e dicessero, ‘abbiamo un problema’, voi pensate che verrebbero ad aiutarci come dovrebbero? Non ne sono sicuro”.Dazi sospesi per fare un favore a Messico e CanadaMa ieri The Donald è toranche a parlare dei daziCanada e Messico, spiegando che la loro sospensione (temporanea) è stata giustificata dalla sua volontà di “aiutare i due”, pur ribadendo che il 2 aprile scatteranno i dazi doganali reciproci.