Trump alza la voce con Putin: "Basta bombe sull'Ucraina o arrivano le sanzioni". Lo zar apre a una tregua

La pace in Ucraina ha un cammino accidentato. Un alto funzionario della Casa Bianca, citato dalla testata statunitense Axios, ha dichiarato che “la rabbia diè cresciuta” negli ultimi giorni a causa del comportamento della Russia e della sua escalation di attacchi all’Ucraina, mentre lui spingeva per un cessate il fuoco. La domanda che molti osservatori si pongono è: come sta vivendo Mosca le giornate convulse che stanno scrivendo un nuovo assetto intorno alla guerra in Ucraina? Soprattutto, Vladimirha intenzione di assecondare la perentoria richiesta di Donalddi fermare il conflitto? Fanno da cornice la partita con l’Europa, la propaganda di regime cheil tiro delle minacce dopo l’approvazione del Consiglio Ue del piano per il riarmo proposto da Ursula Von der Leyen.