Trump all’Iran | Negoziamo sul nucleare un nostro intervento militare sarebbe terribile Teheran | Nessun colloquio se ci minacciano

Donaldè tornato a invitare l’Iran a riaprire le trattative sul, ma lo ha fatto a mode suo. “Ho scritto loro una lettera in cui dico: ‘Spero che negozierete, perché se dovessimo intervenire militarmenteuna cosa'”, ha detto il presidente Usa riferendo in un’intervista a Fox Business News di avere inviato una lettera all’ayatollah iraniano Ali Khamenei per negoziare un accordo allo scopo di scongiurare l’eventualità che la Repubblica islamica si doti dell’arma atomica. La Casa Bianca ha confermato le dichiarazioni del tycoon. “Preferirei negoziare un accordo. Non sono sicuro che tutti siano d’accordo con me, ma possiamo fare un accordo chealtrettanto buono come se si vincesse militarmente”, ha detto ancora. “Ma il momento è adesso. Il momento si avvicina.